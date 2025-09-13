English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ 3 ರಾಶಿಗಳ ಕಷ್ಟವೆಲ್ಲ ದೂರ, ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಶುರು.. ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಹೆಚ್ಚಳ!

Gajakesari Raja Yoga Effects : ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಲಿದ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. 
1 /5

ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ರಾಶಿಗಳ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. 

2 /5

ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ.

3 /5

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ : ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

4 /5

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

5 /5

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

gajakesari raja yoga Gajakesari Yoga in Gemini Jupiter Moon conjunction

Next Gallery

Mahalaxmi Raja Yoga:ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕುಬೇರರಾಗಿ ಮೆರೆಯುವ ಸಮಯ