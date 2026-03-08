ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gajakesari Raja Yoga: ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ, ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಹಗಳು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಚಂದ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯೋಗ ಬರಲಿದೆ..   

ಈ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು 12 ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು?  

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.  

ಮಿಥುನ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.  

ತುಲಾ: ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ.

