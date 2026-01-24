ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ, ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಶುರು

Gajakesari Raja Yoga: ವಸಂತ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 23ರಂದು ವಿಶೇಷ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುತ್ತಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ವಸಂತ ಪಂಚಮಿಯಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಜನವರಿ 23ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.33ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಾದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಈ ರಾಜಯೋಗವು ವಸಂತ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ, ಜ್ಞಾನ, ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಅವಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನ ನನಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಈ ಸಮಯವೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಬರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ-ಸಾಮರಸ್ಯವು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿರಂತರ ಯಶಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ರಾಶಿಯು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)