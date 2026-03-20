English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
ಯುಗಾದಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟಾಕ್ಷ

Gajakesari Rajayoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಗಾದಿ ಮರುದಿನವೇ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಯೋಗಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗ, ಅಮೃತ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ, ಕಲಾನಿಧಿ ಯೋಗದಂತಹ ಹಲವು ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
1 /6

ಇಂದು (ಮಾರ್ಚ್‌ 20 ಶುಕ್ರವಾರ) ಮನಸ್ಸಿನಕಾರಕ ಚಂದ್ರ ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯ, ಶುಕ್ರ, ಶನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಹಗಳ ಕಮಾಂಡರ್‌ ಮಂಗಳ ಈ ದಿನ ಪೂರ್ವಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಯುಗಾದಿ ಮರುದಿನವೇ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದ ಫಲವಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

2 /6

ಯುಗಾದಿ ಮರುದಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಲಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಬಂಪರ್‌ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ. 

3 /6

ಇಂದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿಯಲಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲದಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. 

4 /6

ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಕೆಲಸ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೈ ತುಂಬಾ ಹಣ ಸಿಗುವ ಸಕಾಲ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರವವರಿಗೆ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸಮಯ. 

5 /6

ಯುಗಾದಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಲಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಪ್ರಿಯ ರಾಶಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿದ್ದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಬದುಕಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವಿರಿ. 

6 /6

ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ಇರಲಿದೆ.  ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

Next Gallery

ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಅವರಷ್ಟೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಓಪನರ್‌ ಬೇಕೇಬೇಕು.. ಆ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?