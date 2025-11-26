English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!

Gajakesari Rajayoga: ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರಿವ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. 
 
1 /11

Gajakesari Rajayoga: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಐದನೇ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:38 ಕ್ಕೆ, ಗುರುವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 2, 2026 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ದಿನ, ರಾತ್ರಿ 10:15 ಕ್ಕೆ, ಚಂದ್ರನು ಸಹ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.  

2 /11

ಈ ಗುರು-ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 54 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.  

3 /11

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ, ಗುರುವು ಏಳನೇ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು ಲಗ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯ ಅವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.   

4 /11

ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.  

5 /11

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.   

6 /11

ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

7 /11

ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ.   

8 /11

ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.  

9 /11

ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.   

10 /11

ಗುರುವು ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

11 /11

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)  

