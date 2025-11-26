Gajakesari Rajayoga: ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರಿವ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
Gajakesari Rajayoga: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಐದನೇ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:38 ಕ್ಕೆ, ಗುರುವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 2, 2026 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ದಿನ, ರಾತ್ರಿ 10:15 ಕ್ಕೆ, ಚಂದ್ರನು ಸಹ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಈ ಗುರು-ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 54 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ, ಗುರುವು ಏಳನೇ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು ಲಗ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯ ಅವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಗುರುವು ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)