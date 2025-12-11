ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌

Gajakesari Raja Yoga: ರಾಜಯೋಗಗಳು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಅಥವಾ ಸಂಚಾರದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಎರಡು ಬಾರಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.. ಇದು ಕೆಲವು ಜನರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
೨೦೨೫ನೇ ವರ್ಷವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ೨೦೨೬ನೇ ವರ್ಷವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಂದ್ರನು ಜನವರಿ ೩, ೨೦೨೬ ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಜನವರಿ ೩೦ ರಂದು ಅದೇ ರಾಶಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: 2026 ರಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.. ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026 ಅದೃಷ್ಟದ ವರ್ಷ. ಅವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಮತ್ತು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ವರ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 2026 ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ.