Gajakesari Rajayoga: ಮಹಿಳೆಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಬ್ಬ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಆ ದಿನದಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ಶುಭ ದಿನದಂದು, ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ..
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನು ಭಾನುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 19, 2026 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಶಾಖ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ದಿನದಂದು ಅನೇಕ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆ ದಿನದಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ..
ತುಲಾ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಈ ರಾಶಿಯವರು ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅವರ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುತ್ತವೆ..
ಕುಂಭ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವವರ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.. ಅವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ..