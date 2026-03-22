Gajakesari rajayoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 25 ರಂದು ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಮಾರ್ಚ್ 27 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದ್ದು, ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಳ ಶುಭ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಆಗಾಗ್ಗ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಚ್ 25 ರಿಂದ 27 ರವರೆಗೆ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು (ಬ್ರಹ್ಮ) ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು "ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ" ವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಯೋಗ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ಈ ಯೋಗವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ, ಗೌರವ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು, ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಳ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಮೇಷ: ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಹೂಡಿಕೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಮೂಲಕ ಲಾಭಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ: ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಗಳು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ.
ಸಿಂಹ: ಯಶಸ್ಸು, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಡಿತ. ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಯಶಸ್ಸು, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ, ಹೊಸ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳು. ಮಾರ್ಚ್ 25 ರಿಂದ 27 ರವರೆಗಿನ ಈ ಚಂದ್ರ-ಗುರು ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ, ಅವಕಾಶಗಳು, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒಂದು ಸಮಯ. ಈ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತವೆ.