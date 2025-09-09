12ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತು

Gajakesari Yoga: ಪಿತೃ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಸುಖದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 2025ರ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 07 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಿಂದ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 15ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿದ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ತರ್ಪಣ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಪಿತೃದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
2025ರ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂಶವಾದ ಚಂದ್ರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ, ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು-ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ವೇಳೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಗುರು-ಚಂದ್ರರ ಯುತಿಯಿಂದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆದೂಗುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸಹ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ರಾಶಿಯವರ ಕರ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ವೃತ್ತಿ ಬ್ವದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭರಪೂರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಭೂಮಿ, ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಯೋಗವಿದ್ದು ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ಕೈಗೂಡಲಿದ್ದು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾದ ತೀರ್ಪು ಬರಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗವಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಂತಸದ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ.ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.