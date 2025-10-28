ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾನೆ ಗುರು, ಇರಲಿದೆ ಚಂದ್ರನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ

Gajakesari Rajayoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಧಿಸಿದಾದ ಶುಭ-ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಗುರು-ಚಂದ್ರರ ಯುತಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಗಜಕೇಸರಿಯಂತಹ ಮಹಾ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಇರಲಿದ್ದು ಆರು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕನ್ನು ಬಂಗಾರವಾಗಿಸಲಿದೆ.
Gajakesari Rajyog: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, 30, 31ರ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗುರು ಚಂದ್ರರ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವೇಳೆ ಆರು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಕಾರಕನಾದ ಚಂದ್ರನ ವಿಶೇಷ ದಯೆ ಇರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ...
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಮಯ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸುಖ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ ನೀಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಚಂದ್ರನ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷವೂ ಇರಲಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿರುವ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವಿರಿ.
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕನಸಿನ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹೊಸ ಮನೆ, ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಗುರು ಬಲ ಇರಲಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಗುರು ಚಂದ್ರರ ಪರಸ್ಪರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಲಿವೆ.
ಅದೃಷ್ಟದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು, ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಸಂಭವವಿದ್ದು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಂತಹ ಮಂಗಳ ಕಾರಿಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು.
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಶತ್ರುಭಾದೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸುಯೋಗವೂ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.