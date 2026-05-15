Gajakesari Rajayoga: ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಚಂದ್ರರ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 14, 2026ರಂದು ಚಂದ್ರನ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು-ಚಂದ್ರರ ಮೈತ್ರಿ ಏರ್ಪಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಇರಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರೂ ಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ಸುಗಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುವ ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ.
ಸ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಗುರುವಿನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ-ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ.
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದ ಫಲವಾಗಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ, ಗೌರವಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಶುಭ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗಲಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ, ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸರ್ವ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್ದು ಭಾರೀ ಆದಾಯದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.