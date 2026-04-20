  • ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ 2026: ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಕ್ಷಯವಾಗಲಿದೆ ಧನ ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಜಯ ಸಿಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ!

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ 2026: ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಕ್ಷಯವಾಗಲಿದೆ ಧನ ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಜಯ ಸಿಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ!

Akshaya Tritiya 2026 Gajkesri Yog: ಪಂಚಾಂಗ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರಂದು ಅಂದರೆ ಇಂದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಪರೂಪದ ಯೋಗಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಯಾವ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ವರದಾನ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ...
Gajakesari Yog On Akshay Tritiya : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವು ಹಲವಾರು ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಜೋಡಣೆಗಳ ರಚನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಶಶ, ಮಾಲವ್ಯ, ರವಿ ಯೋಗ, ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಕೂಡ ರಚನೆಯಾಗಲಿವೆ.

ಮೇಷ ರಾಶಿ : ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ವೃತ್ತಿ ಕೆಲಸಳಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆ ದೂರವಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬರುವುದು.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಗ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಘಲಿವೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಲಿವೆ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುತ್ತೀರಿ.

ತುಲಾ ರಾಶಿ : ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣದ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಬಹು ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ..

ಧನು ರಾಶಿ: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನವು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಲವಾದ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಇವೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

