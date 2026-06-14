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ಮುಂದಿನ ವಾರ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳು ಬಂಗಾರ ಸಿರಿವಂತರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 14, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:04 AM IST

Gajakesari yoga june 2026:  ಇದೇ ಜೂನ್ 17 ರಿಂದ 19 ರವರೆಗೆ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಬಹಳ ಶುಭವಾದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿದೆ. 
 

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ಗುರು-ಚಂದ್ರ ಸಂಯೋಗ: ಈ ತಿಂಗಳ (ಜೂನ್) 17 ಮತ್ತು 19 ರಂದು, ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಉಚ್ಚ ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಈ ಯೋಗವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಮೆಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಶಿಗಳ ಜನರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆನೆ-ಕುಂಭ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಗವು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಕೈಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಡೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.   

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ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ.   

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ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಹಣದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು 100% ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಉದಾತ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.

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ಕರ್ಕಾಟಕ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಶಿನಾಥನು ಪರಮ ಗುರುವಿನ ಜೊತೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ರಾಜಪೂಜ್ಯ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ರಾಜಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಧನಯೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಶತ್ರುಗಳು, ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. 

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ಕನ್ಯಾರಾಶಿ:  ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಲಾಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರಾಜಪೂಜೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. 

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ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

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ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:  ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಜೊತೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜಮನೆತನದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.

ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ8/8

ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ

ಮೀನ ರಾಶಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಐದನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಐದನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಮುಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಬಯಸಿದ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧವು ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮದುವೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.   

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