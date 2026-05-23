ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ಮಹಾ ಪ್ರಭಾವ! ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮನೆಗೆ ಧನ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಮಹಾಪೂರ

Written ByPuttaraj K AlurUpdated byPuttaraj K Alur
Published: May 23, 2026, 09:47 PM IST|Updated: May 23, 2026, 09:51 PM IST

Gajakesari Yoga: ವೇದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ʼಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗʼದ ಪ್ರಭಾವವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಲಾಭವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಈ ಯೋಗವು ಕೆಲ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧನ ಲಾಭ, ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವಗುರು ಗುರುವನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಜುಲೈ 15ರಂದು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 5 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಾಹನ ಪಡೆಯುವ ಯೋಗವೂ ಇದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು ದೊರಕಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂಧ ನೀವು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯವಾಗಿರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾರಿಗೆ ಸಾಗಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. 

ಧನು ರಾಶಿ: ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮ ಧನು ರಾಶಿಯವರು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಗವೂ ಇರಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

