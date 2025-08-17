ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ.. ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಜಯ ಸಿಗುವ ಕಾಲ, ಹರಿದು ಬರುವುದು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು!

Gajakesari Yoga Effects: ಗುರು ಚಂದ್ರರ ಯುತಿಯಿಂದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ 3 ರಾಶಿಗಳ ಜನರ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 18 ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತ್ರಿಗ್ರಹಿಯೊಂದಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳು ಇದರಿಂದ ಬಂಪರ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿ ಜನರಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ ನೀಡಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.