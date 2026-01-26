ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೆಳಗಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ! ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..

Gaja Kesari Yoga: ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವವನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುಧನು ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಕೂಡ ಸಂಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ: ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, ಇದನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮಿಥುನ: ಈ ಪ್ರಬಲ ಯೋಗಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತುಂಬಾ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವೂ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿಲ್ಲ.