ಗುರು-ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು, ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು

Gajakesari Yoga: ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಕೂಡ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗುರು ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಿಣಾಮ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಎರಡು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾರ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ನವೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಎರಡು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ನಿಮ್ಮ ಏಳನೇ ಮನೆಯತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸಿದರೆ, ಗುರು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರೆ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ಅವರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಕಲಿಯುವ ಬಯಕೆಯನ್ನ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಬಹುದು. ನೀವು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದ ಉಲ್ಬಣವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ಸಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಬಹುದು. ಯೋಗ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನವೆಂಬರ್ 10ರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)