ನಾಳೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಈ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು; ಹಣ, ಗೌರವ, ಕೀರ್ತಿ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರುವುದು

ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ೧೨ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೨ ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೦೨:೨೪ ಕ್ಕೆ, ಚಂದ್ರನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಿಥುನಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದೇವಗುರು ಗುರುವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ಮೂರು ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ 3 ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಮಿಥುನ: ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು, ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.
(ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಖಾತರಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.)