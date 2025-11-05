English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ.. 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ ಆರಂಭ

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ.. 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ ಆರಂಭ

Gajakesari yoga: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಿದ್ದು, ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 
 
1 /8

Gajakesari yoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು, ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.   

2 /8

ಗಜ ಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಜ ಎಂದರೆ ಆನೆ (ಗುರು) ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಎಂದರೆ ಸಿಂಹ (ಚಂದ್ರ). ಈ ಯೋಗ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ರಾಜನಂತೆ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.  

3 /8

ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು, ಗುರುವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದನು. ನವೆಂಬರ್ 10, 2025 ರಂದು, ಚಂದ್ರನು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:02 ಕ್ಕೆ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರಾಜ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.   

4 /8

ಮೇಷ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು.  

5 /8

ಕರ್ಕಾಟಕ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಉತ್ತಮ ಯೋಗದಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು.  

6 /8

ವೃಶ್ಚಿಕ: ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೂ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು.  

7 /8

ಗುರುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಈ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ: ಓಂ ಶ್ರಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೌಂ ಸಹ ಕುರವೇ ನಮಃ! ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ.  

8 /8

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

Gajakesari Yoga Effects gajakesari yoga marriage how long does gajakesari yoga last how gajakesari yoga forms ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಗುರು Gaja Kesari Gaja Kesari yoga What is Gajakesari Yoga Gajakesari Yoga Benefits Horoscope News ಗಜಕೇಸರಿ ಗಜ ಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ವಿಶೇಷತೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಎಂದರೇನು ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮಗು ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮಗ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ Gajakesari Yoga horoscope ಜಾತಕ Jupiter Moon ಚಂದ್ರ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹಗ್ನೆಯವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ

Next Gallery

ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಗೆ ಧನಕಾರಕನ ಪ್ರವೇಶ: 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭ, ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ