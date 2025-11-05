ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ.. 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ ಆರಂಭ

Gajakesari yoga: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಿದ್ದು, ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
Gajakesari yoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು, ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗಜ ಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಜ ಎಂದರೆ ಆನೆ (ಗುರು) ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಎಂದರೆ ಸಿಂಹ (ಚಂದ್ರ). ಈ ಯೋಗ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ರಾಜನಂತೆ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು, ಗುರುವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದನು. ನವೆಂಬರ್ 10, 2025 ರಂದು, ಚಂದ್ರನು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:02 ಕ್ಕೆ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರಾಜ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೇಷ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಉತ್ತಮ ಯೋಗದಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೂ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು.
ಗುರುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಈ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ: ಓಂ ಶ್ರಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೌಂ ಸಹ ಕುರವೇ ನಮಃ! ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ.
