/ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಯಸ್ಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗುವ ಭಾಗ್ಯ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು! ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮದೇ

ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಚಂದ್ರನಿಂದ ಗುರುವು 1, 4, 7, 10 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರ-ಗುರು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4, 2026 ರಂದು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ 5 ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ : ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ : ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ.