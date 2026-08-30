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ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಯಸ್ಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗುವ ಭಾಗ್ಯ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು! ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮದೇ

Written ByChetana Devarmani
Published: Aug 30, 2026, 05:11 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 05:11 AM IST

ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಚಂದ್ರನಿಂದ ಗುರುವು 1, 4, 7, 10 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರ-ಗುರು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

Gajakesari Yoga good luck to zodiac sign1/6

ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ

ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4, 2026 ರಂದು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ 5 ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿದೆ. 

Gajakesari Yoga good luck to zodiac sign2/6

ಮಕರ ರಾಶಿ

ಮಕರ ರಾಶಿ : ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. 

Gajakesari Yoga good luck to zodiac sign3/6

ತುಲಾ ರಾಶಿ

ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

Gajakesari Yoga good luck to zodiac sign4/6

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ. 

Gajakesari Yoga good luck to zodiac sign5/6

ಕರ್ಕ ರಾಶಿ

ಕರ್ಕ ರಾಶಿ : ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. 

Gajakesari Yoga good luck to zodiac sign6/6

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ.

TAGS:
Gajakesari Yoga
Gajakesari Yoga in October
Gajakesari Yoga 2026

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