ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದೇ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ, ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ

Gajakesari Yoga: ಇಂದು (ಆಗಸ್ಟ್ 27) ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬುಧವಾರ ಬಂದಿರುವ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ, ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ, ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಂತಹ ಹಲವು ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2025ರ ಬುಧವಾರ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಬುಧ ಈ ದಿನ ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ, ನವಪಂಚಮ ಯೋಗಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಉಜ್ವಲಿಸಲಿದೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಕಳೆದು ಸುಖ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ...
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಮಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಜೀವನದ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆದೂರಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್ದು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಫಲ ನೀಡಲಿವೆ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಬಹುದಿನಗಳ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್ದು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಮಯ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾನಮಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶುಭ ವಾರ್ತೆ ಕೇಳುವಿರಿ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.