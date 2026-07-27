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ಆಷಾಢ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ... ಈ ರಾಶಿಗಳು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ! ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ

Written ByChetana Devarmani
Published: Jul 27, 2026, 06:49 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:49 AM IST

gajakesari yoga on guru purnima 2026: ಆಷಾಢ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಜುಲೈ 29 ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುರು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗವು ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು 48 ರಿಂದ 54 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬಹುದು. 

Gajakesari Yoga Effects1/6

ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ

gajakesari raja yoga effects: ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಜ್ಞಾನ ಸೂಚಕ ಗುರು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಸೂಚಕ ಚಂದ್ರನು ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.

Cancer 2/6

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ

ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಹಾದಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುಕಾಲದ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು.

Virgo 3/6

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಧನಲಾಭವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

Sagittarius 4/6

ಧನು ರಾಶಿ

ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

Pisces5/6

ಮೀನ ರಾಶಿ 

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಜಗಳಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

Note 6/6

ಸೂಚನೆ 

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

TAGS:
Gajakesari Yoga
jupiter transit 2026
guru gochar 2026
Guru Purnima

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