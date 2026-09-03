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Gajakesari Yoga: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 7ರಿಂದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ!.. ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 03, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 04:15 PM IST

Gajakesari yoga rajayoga 2026: ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಆ ರಾಶಿ ಯಾವುವು?
 

ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ1/5

ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2026 ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗುರುವು ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಚಂದ್ರನ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇದು ಯಾವ ರಾಶಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.  

ವೃಷಭ2/5

ವೃಷಭ

 ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾಲದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ.  

ಮಕರ3/5

ಮಕರ

ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಸಮಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆದಾಯವೂ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಎಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು.  

ಕನ್ಯಾ4/5

ಕನ್ಯಾ

 ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಎರಡೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ.  

ತುಲಾ5/5

ತುಲಾ

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.  

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