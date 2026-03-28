ಇಂದು ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ! ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್..‌

Gajakesari Yoga 2026: ಈ ತಿಂಗಳ (ಮಾರ್ಚ್) 26, 27 ಮತ್ತು 28 ರಂದು, ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಬುಧ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ, ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತು, ಆದಾಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. 
ಇಂದು ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ಆದಾಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.    

ವೃಷಭ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಆದಾಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಘಾತೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ.  

ಮಿಥುನ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧನ ಯೋಗಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ..  

ಸಿಂಹ: ಈ ರಾಶಿಯ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.   

ತುಲಾ: ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಈ ರಾಶಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹ ದೃಢಪಡುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.   

ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಲಾಭದ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಬರಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.   

 ಕುಂಭ: ಈ ರಾಶಿಯ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆಗಳು, ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.  

