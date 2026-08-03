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ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಕೃಪೆ ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ.. ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 03, 2026, 06:59 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:59 AM IST

Gajalaxmi rajyog effect: ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಯಸಿದ ಆಸೆಗಳು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಹ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
 

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ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಾಶಿಗಳ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ.. ಈ ರಾಜ್ಯಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ.. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವು ಅವರ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತದೆ.. ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ..  

ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ?2/6

ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ?

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಗುರುಗ್ರಹದ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಈ ಗ್ರಹವು ಶುಭ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶುಕ್ರನಾಗಿದ್ದು, ಈ ಗ್ರಹವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ವೈಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.    

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ3/6

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  

ಮೇಷ ರಾಶಿ4/6

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವರು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.    

ಧನು ರಾಶಿ5/6

ಧನು ರಾಶಿ

ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೆಲಸಗಳು ತ್ವರಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.  

ಸಿಂಹರಾಶಿ6/6

ಸಿಂಹರಾಶಿ

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಾವು ಬಯಸುವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.  

(ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

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