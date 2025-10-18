ದೀಪಾವಳಿಯಂದೇ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಗಳ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ದೂರ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ, ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಹರಿದುಬರುವುದು.. ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ ಶುರು!

gajkesari yog on deepavali : ದೀಪಾವಳಿ ಈ ಬಾರಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು 5 ರಾಶಿಗಳ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ತರಲಿದೆ.
gajkesari raja yog on deepavali : ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಯುತಿಯಿಂದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಬಲ ರಾಜಯೋಗವಾಗಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ : ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ : ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ : ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ : ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಲಾಭದ ಸಮಯ. ಭೂಮಿ, ಮನೆ, ವಾಹನ ಖರೀದಿಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ : ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆ, ಬೋನಸ್ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.