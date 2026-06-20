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ನನಗೆ F ಪದ ಬಳಕೆ, ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದರು.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೋಚ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ!

Written ByBhimappa
Published: Jun 20, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:16 PM IST
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್‌ ಈ ಮೊದಲು ತಂಡದ ಜೊತೆ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಶ್ರೀಶಾಂತ್‌ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಇದೀಗ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಅವರು, ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

Sreesanth criticizes Gambhir: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್‌ ಈ ಮೊದಲು ತಂಡದ ಜೊತೆ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಶ್ರೀಶಾಂತ್‌ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಇದೀಗ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಅವರು, ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 
 

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ಈ ಹಿಂದೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ಪರ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಗುಜರಾತ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಬೌನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದರು.   

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ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಬೌನ್ಸರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದರು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ನಡುವೆಯೂ ನನಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಎಂದು ಶ್ರೀಶಾಂತ್‌ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

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ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಗಂಭೀರ್‌ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ F ಪದವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಂದನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಿದ್ದರು. ನೀನೊಬ್ಬ ದೇಶದ್ರೋಹಿ, ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸರ್ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ನಿಂದಿಸಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅಂತ ಶ್ರೀಶಾಂತ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

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ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಕೋಚಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  

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ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುವ ಕೋಚ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುವಂತಹ ಗುರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ನಂತಹ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್‌ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

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ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುವಂತಹ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅಂತಹ ಗುರು ಈಗ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂ.ಎಸ್ ಧೋನಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮೆಂಟರ್ ಆಗಬಲ್ಲರು. ಅವರಿಗೆ ಕೋಚ್‌, ಮೆಂಟರ್‌ ಆಗುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಶ್ರೀಶಾಂತ್‌ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.   

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