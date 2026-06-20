Sreesanth criticizes Gambhir: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಈ ಮೊದಲು ತಂಡದ ಜೊತೆ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಇದೀಗ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಅವರು, ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪರ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಗುಜರಾತ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಬೌನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದರು.
ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಬೌನ್ಸರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದರು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ನಡುವೆಯೂ ನನಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಎಂದು ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ F ಪದವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಂದನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಿದ್ದರು. ನೀನೊಬ್ಬ ದೇಶದ್ರೋಹಿ, ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸರ್ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ನಿಂದಿಸಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅಂತ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಕೋಚಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುವ ಕೋಚ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುವಂತಹ ಗುರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ನಂತಹ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುವಂತಹ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅಂತಹ ಗುರು ಈಗ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂ.ಎಸ್ ಧೋನಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮೆಂಟರ್ ಆಗಬಲ್ಲರು. ಅವರಿಗೆ ಕೋಚ್, ಮೆಂಟರ್ ಆಗುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.