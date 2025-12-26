English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ..ಸೂರಜ್‌ ಜೊತೆ ಹನಿಮೂನ್‌ ಕೂಡ ಆಗದೇ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ನವವಿವಾಹಿತೆ

Ganavi case husband suraj dowry allegations : ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನವವಧು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ..ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದ ಘಟ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತದೆ..ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಲೈಫ್‌ ಪಾಟ್ನರ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೂ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ..
 
1 /7

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನವವಿಹಾಹಿತೆ ಗಾನವಿ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ..ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸೂರಜ್‌ ಎಂಬಾತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು..

2 /7

3 /7

ಸೂರಜ್‌ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇಟ್ಟ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾ ಆರತಕ್ಷತೆ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ...  

4 /7

ಆದ್ರೆ ಈ ಪಾಪಿ ಪತಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ,ಒಡವೆಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

5 /7

6 /7

7 /7

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನವವಿಹಾಹಿತೆ ಗಾನವಿ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ..ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸೂರಜ್‌ ಎಂಬಾತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು..

