ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಫಲ

Ganesh Chaturthi 2025: ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಗಣಪತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಬಂದರೂ ಗಣಪತಿಯೇ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ. ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನವು ಗಣೇಶನ ಆರಾಧನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂದು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಾಗ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಪೂಜೆಯ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ದೊರೆಯದೆ ಇರಬಹುದು. ಅಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಗಣೇಶನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿರುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆತು ಮನೋಕಾಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಪೂಜೆಯ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ...
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕೋರೈಸುವಂತಹ ಬಗೆಬಗೆಯ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಪರಿಸಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಂತಹ ಮೂರ್ತಿಯ ಪೂಜೆ ಶ್ರೇಷ್ಟವಲ್ಲ. ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೇ ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಒಲಿಯುತ್ತಾನೆ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನದಂದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಿದರೂ ಸಹ ಸಗಣಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮೇಲೆ ಸಗಣಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಗರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ.
ಗಣಪತಿಗೆ ಪೂಜಿಸುವಾಗ ಇಷ್ಟ ಬಂದಷ್ಟು ಪತ್ರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬಾರದು. ಗಣಪತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಗರಿಕೆ. 21 ಗರಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಬೇಕೆಂದರೆ 21 ಗರಿಕೆಯ 21 ಕಟ್ಟನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಬಹುದು.
ಗಣಪತಿಗೆ ಮೋದಕ, ಲಾಡು ಎಂದರೆ ಬಲು ಪ್ರೀತಿ. ಗಣೇಶನಿಗೆ ನೇವೇದ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೋದಕ, ಲಾಡು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಹಾಲು, ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ನೇವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನೇವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಪೂಜೆಯ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಾಗ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಛಾರಣೆ ಮಾಡಿ. ತಪ್ಪಾದ ಮಂತ್ರ ಪಠಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೂಜೆ ಅಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಫಲವೂ ಸಹ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.