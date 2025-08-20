English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆಗಸ್ಟ್‌ 26 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ 2 ದಿನ ರಜೆ... ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?


School holiday : ಆಗಸ್ಟ್‌ 26 ರಿಂದ ಎರಡು ದಿನ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
1 /6

ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

2 /6

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ಕಾರಣ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾಗಳಿಗೆ ರಜಾ ಘೋಷಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಗಳ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೂ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 

3 /6

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

4 /6

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2025 ರಂದು ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿವೆ. 

5 /6

ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಎರಡೂ ಹಬ್ಬವನ್ನೂ ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆಗಸ್ಟ್‌ 26 ರಂದು ಸಹ ರಜೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

6 /6

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಸಹ ರಜೆಯಿರುತ್ತದೆ.

School Holiday Ganesh chaturthi bank holiday

Next Gallery

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ.. ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಮ್‌, ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಕಾಲ!