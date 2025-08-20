ಆಗಸ್ಟ್‌ 26 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ 2 ದಿನ ರಜೆ... ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?

School holiday : ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಿಂದ ಎರಡು ದಿನ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ಕಾರಣ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾಗಳಿಗೆ ರಜಾ ಘೋಷಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಗಳ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೂ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2025 ರಂದು ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿವೆ.
ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಎರಡೂ ಹಬ್ಬವನ್ನೂ ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ಸಹ ರಜೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಸಹ ರಜೆಯಿರುತ್ತದೆ.