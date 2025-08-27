EPS-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಕೊಡುಗೆ: ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ₹8,000ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ!

EPS 95 Pension DA Hike: ಈ ಬಾರಿಯ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸುಮಾರು 78 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ EPS-95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ನೆರವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಇಪಿಎಸ್ 95 ಯೋಜನೆಯಡಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹8,000ಗೆ ಏರಿಸಲಾಗುವುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ EPS-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಬರೋಬ್ಬರಿ 10ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇಪಿಎಸ್-95 ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ (EPS-95) ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜಿಗಿತವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ₹1,000 ಇದ್ದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹8,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಕೂಡ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಇಪಿಎಸ್-95 ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ₹1,000 ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರ್. ಇದರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ, ಆಹಾರ, ಔಷದೋಪಚಾರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿದಾರರು ಗೌರವಯುತವಾದ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಏರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಸ್-95 ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹8,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಹೆಚ್ಚಲಕ್ಕೂ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪತಿ/ಪತ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಹೆಲ್ತ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಕೆವಿವೈ- ಆಧಾರ್ ನವೀಕರಿಸಿದ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ನೇರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಜಮೆ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹7,500 ದಿಂದ ₹8,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು 78ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ.