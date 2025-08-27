English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EPS-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಕೊಡುಗೆ: ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ₹8,000ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ!

EPS 95 Pension DA Hike: ಈ ಬಾರಿಯ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸುಮಾರು 78 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ EPS-95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ನೆರವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಇಪಿ‌ಎಸ್ 95 ಯೋಜನೆಯಡಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹8,000ಗೆ ಏರಿಸಲಾಗುವುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
1 /6

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ EPS-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಬರೋಬ್ಬರಿ 10ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇಪಿಎಸ್-95 ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ (EPS-95) ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಯಲ್ಲಿ   ಭಾರೀ ಜಿಗಿತವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

2 /6

ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 

3 /6

ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ₹1,000 ಇದ್ದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹8,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಕೂಡ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. 

4 /6

ಇಪಿಎಸ್-95 ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ₹1,000 ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರ್. ಇದರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ, ಆಹಾರ, ಔಷದೋಪಚಾರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿದಾರರು ಗೌರವಯುತವಾದ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಏರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. 

5 /6

ಇಪಿಎಸ್-95 ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹8,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಹೆಚ್ಚಲಕ್ಕೂ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪತಿ/ಪತ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಹೆಲ್ತ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಕೆ‌ವಿ‌ವೈ- ಆಧಾರ್ ನವೀಕರಿಸಿದ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ನೇರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಜಮೆ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.  

6 /6

ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹7,500 ದಿಂದ ₹8,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು 78ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ. 

EPFO EPFO News EPS 95 Pension EPS-95 pension pensioners DA DA hike Pension Hike

Next Gallery

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಫಲ