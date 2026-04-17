Garlic health benefits: ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಡುಗೆ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ನೀವು ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ C, ವಿಟಮಿನ್ B6 ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ B1 ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ವಿಟಮಿನ್ C ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶೀತ, ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ B6 ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಹಾಗೂ ನರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ರಕ್ತದ ಹೆಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೂ ಸಹಕಾರಿ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಲಿಸಿನ್ (Allicin) ಎಂಬ ಸಂಯುಕ್ತವು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ವೈರಸ್ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ದೇಹವನ್ನ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಮೊಂಡುತನದ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಗಳು ಅಪಾರವಾಗಿವೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದಲೂ ದೂರವಿರಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)