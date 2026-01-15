ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನರಕದಲ್ಲಿದೆ ಘೋರ ಶಿಕ್ಷೆ..! ಮನುಜನ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ಕುರಿತು ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಉಲ್ಲೇಖ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Garuda Purana : ನಾವು ಭೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ ಗಂಡಂದಿರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡರಿಯರಿಗೆ ನಿಂದಿಸಿದರೆ, ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದರೆ ಕ್ರೂರ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.. ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ.. ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ..
ಮದುವೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದವಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಂಧವೆಂದು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು ಅಧರ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ದಾರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವವರು ಭಯಾನಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಮೋಸ, ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾದ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಬಹುಷಃ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ನಡುಗುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಯಮರಾಜ ನೀಡುವ ಆ ಭಯಾನಕ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಯಾವುವು..? ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ..

ಕತ್ತಲ ನರಕ : ಈ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೊಗುವ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು-ಬಿಸಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೂಜಿಗಳಿಂದ ಚುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೋವು ಅಸಹನೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದವರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕತ್ತಲ ನರಕಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಚೂಪಾದ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಲುಗಟ್ಟಲೆ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಕ್ರೂರ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ : ನರಕದಲ್ಲಿ, ಕಬ್ಬಿಣದಂತಹ ಬಲವಾದ, ಚೂಪಾದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರೂರ ದೈತ್ಯ ಜೀವಿಗಳಿವೆ. ಈ ಜೀವಿಗಳು ಪಾಪಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಹರಿದು ಅಗಿಯುತ್ತವೆ. ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ಖಾತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದರೂ ಅದು ನರಕ : ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ವೈವಾಹಿಕ ದಾಂಪತ್ಯ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪತ್ನಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳವನ್ನೂ ಗಂಭೀರ ಪಾಪವೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವವರು ಅಥವಾ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ನರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ನೋವಿಗೆ ಯಮದೂತ ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

