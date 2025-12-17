English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಗಂಭೀರ್‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ತೊರೆದ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಆಟ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ..! ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ

Coach Gautam Gambhir: ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಹಾಗೂ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಗುಸು ಗುಸು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಏನದು? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
 
Coach Gautam Gambhir: ಭಾರತ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ದಿನ, ಈ ಆಟಗಾರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.   

ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿದ್ದಾನೆ. ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟ ದಿನವೇ ಈ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಸಹ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.  

ಗಂಭೀರ್ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅವರನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಕೈಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಡುವ ಯುವ ವೇಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಮಾತು ಇದೀಗ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.  

ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌   11ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ, ಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಪ್ರತಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ನಂತರ, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿಲ್ಲ.  

ಭಾರತದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ತಮ್ಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್, 11 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಐದು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ.   

ಆ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ 11 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಐದು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 20 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 

