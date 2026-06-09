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ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ನ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ.. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು SKY ಕಥೆ ಮುಗಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟ!

Written ByBhimappa
Published: Jun 10, 2026, 12:17 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:17 AM IST
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಂಡದಿಂದಲೂ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಬದಲಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್‌ಗೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. 

Gautam Gambhir, Suryakumar: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಂಡದಿಂದಲೂ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಬದಲಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್‌ಗೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. 
 

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ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಟಿ20 ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.   

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ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 2028ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.   

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ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.  

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ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ‌ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ಗಂಭೀರ್‌ ಪರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದರು.  

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2026ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ 147.54 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 20.77ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 270 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ಔಟಾಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.  

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ಗಂಭೀರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಜಿತ್‌ ಅಗರ್ಕರ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್‌ಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿದರು. ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದರು.   

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ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಾಗ ಗಂಭೀರ್ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿದ್ರೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತನಗೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಕೆಕೆಆರ್ ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.   

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