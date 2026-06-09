Gautam Gambhir, Suryakumar: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಂಡದಿಂದಲೂ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಬದಲಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ಗೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ.
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಟಿ20 ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 2028ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ಗಂಭೀರ್ ಪರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದರು.
2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ 147.54 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 20.77ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 270 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ಔಟಾಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಗಂಭೀರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿದರು. ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಾಗ ಗಂಭೀರ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತನಗೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಕೆಕೆಆರ್ ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.