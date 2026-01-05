English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕೊನೆಗೂ ಹಳೇ ಗೌತಮ್‌ ದಿವಾನ್‌ ರೀಎಂಟ್ರಿ..! ಮಲ್ಲಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿ.. ಅಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ತಿರುವು

Amrutdhaare serial: ಅಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲೀಗ ಹೊಸ ತಿರುವು ಗೌತಮ್‌ ದಿವಾನ್‌ ಪುನರ್‌ಆಗಮನದ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಲಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ  ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಗಮನ
 
Amrutdhaare serial: ಅಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲೀಗ ಗೌತಮ್‌ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕಾ ನಡುವಿನ ಇರಿಸು ಮುರಿಸುಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದುಹೋಗಿ, ಹೊಸಪ್ರೀತಿ ಚಿಗುರುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಭೂಮಿಗಿದ್ದ ಡೌಟ್‌ಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್‌ ಆಗಿ ಗೌತಮ್‌ ಮೇಲಿನ ಕೋಪ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ.   

ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಮಿಂಚು ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಅಪ್ಪು ಗೌತಮ್‌ನನ್ನು ಸೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಆಸೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ ಗೌತಮ್‌ ಸೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ.   

ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಗೂತಮ್‌ನನ್ನು ನೋಡಿದರೇ ಮತ್ತೇ ದಿವಾನ್‌ ವಾರಸುದಾರ, ಬಿಸನಸ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೇ ರಾಯಲ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ  ಕಣಿಸಿಕೊಂಡ ಗೌತಮ್‌ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ.  

ಇತ್ತ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಜೇಡಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಲು ಹೊಸ ಹುನ್ನಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ತಾನಿ ತನ್ನ ಓದು ಎನ್ನುತ್ತ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನಿರುವ ಮಲ್ಲಿಯ ಹಿಂದೆ ಹೊಸ ಹುಡುಗನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ.   

ಇತ್ತ ತನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮಲ್ಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಆ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್‌ ಆಕೆಯ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಜೆಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಈ ವೈಕ್ತಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಕೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನಾ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೋವನ್ನೇ ಉಂಡು ಮದುವೆಯಾದರೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ ಮಲ್ಲಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗ್ತಾನಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.  

