ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ರಿಸ್ಕ್‌ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ

genZ Investment path : ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಹಣದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗ ಈಗ Gen Zಗಳ ಪೇವರೇಟ್ ಆಗಿದೆ.
genZ Investment path: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದವರ ಹೂಡಿಕೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಜನರೂ ಸಹ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ 1997 ರಿಂದ 2012ರ ನಡುವೆ ಜನಿಸಿದ ಜನರೇಷನ್ Z. ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ಯುವಜನರು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಭಯದಿಂದಲ್ಲ, ಅವಕಾಶವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹಾಗೂ SIP ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಇವರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ.
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. PhonePe Wealth, Groww, Paytm Money, Zerodha, Upstox ಮತ್ತು ET Money ಮುಂತಾದ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ SIP ಆರಂಭಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಉದ್ಯಮದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ SIP ನೋಂದಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಪಾಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ SIP ಪ್ರಾರಂಭಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆದಿವೆ. ಇದು ಯುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
CAMS ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಐದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು Gen Z ಯವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಯುವಕರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹಾಗೂ SIP ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹500 ಅಥವಾ ₹1,000 ರಷ್ಟು ಸಣ್ಣ SIP ಗಳಿಂದಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸುವುದು Gen Z ಯವರ ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. CAMS ಮತ್ತು PhonePe Wealth ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, 90% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು SIP ಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶಿಸ್ತಿನ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ.