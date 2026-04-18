Kohli and Lizlaz: ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು IPL ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ನಡುವೆಯೂ ಕೊಹ್ಲಿ, ಜರ್ಮನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಲಿಜ್ಲಾಜ್ ಫೋಟೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಲಿಜ್ಲಾಜ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಮನದುಂಬಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು, ಜರ್ಮನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಲಿಜ್ಲಾಜ್ (Lizlaz) ಫೋಟೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಡ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಅದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆದವು. ಆಕೆಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರೂ ಕೊಹ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಲಿಜ್ಲಾಜ್ ಅವರು, ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದಾಗ ನನಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರೋ ವಿಷ್ಯ ಹಲವಾರು ನ್ಯೂಸ್ಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಯಾವಾಗ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೆಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುದ್ದಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪೇಪರ್, ನ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಹಲವಾರು ಜನರು ನನಗೆ ನೇರವಾದ ಸಂದೇಶ (Direct Message)ದಿಂದ ತಿಳಿಯಿತು. ತುಂಬಾ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಜನರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅನ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರವಿದೆ ನನಗೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಇಷೆಲ್ಲಾ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲಿಜ್ಲಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅದು ಹೇಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರವಾರ ಪಡೆಯಿತು. ಜನರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಮನಿಸಿದರು. ಹೇಗೆ ಸುದ್ದಿಯಾಯಿತು ಎನ್ನವುದು ನನಗೆ ಕೂತುಹಲವಿದೆ. ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಬಹುಶಃ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಗೋವಾ, ಮೈಸೂರು, ಕೂರ್ಗ್, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಓಡಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಮೊದಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದೆ. ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೆ. ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನಂತರ ನನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ನೋಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಈಗಲೂ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿಮಾನಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ಲೇಯರ್. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಲಿಜ್ಲಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವನೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಜರ್ಮನಿ ಸುಂದರಿ ಲಿಜ್ಲಾಜ್ ಫೋಟೋಗೆ ಲೈಕ್ ಹೊಡೆದರೋ ಅವಾಗಿನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.