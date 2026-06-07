German model Lizzlaz and Virat Kohli: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ನಡುವೆಯೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡೆಲ್ವೊಬ್ಬರ ಫೋಟೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಇದೊಂದು ಲೈಕ್ ಆ ಬ್ಯೂಟಿಯ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಯಾವ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಡುವುದನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾತುರದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಡೈ ಹಾರ್ಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿರಾಟ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ನಡುವೆಯೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಜರ್ಮನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಲಿಜ್ ಲಾಜ್ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಲಿಜ್ ಲಾಜ್ ಯಾರೆಂದು ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಜ್ ಲಾಜ್ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರು.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಆಡುವ ಟೀಮ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಲಿಜ್ ಲಾಜ್ ಜರ್ಮನ್ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋಟೋವೊಂದಕ್ಕೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇದಾದ ನಂತರ ಲಿಜ್ ಲಾಜ್ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅದ್ಧೂರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜೂನ್ 12 ರಂದು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಲಿಜ್ ಲಾಜ್ ಅವರು ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಷಯ ರಚನೆಕಾರ (content creator)ರಾಗಿ, ನಿರೂಪಕಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೊಹ್ಲಿಯ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಲಿಜ್ಲಾಜ್ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.