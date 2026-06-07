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ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಅದೊಂದು ಇನ್‌ಸ್ಟಾ ಲೈಕ್‌!

Written ByBhimappa
Published: Jun 07, 2026, 10:39 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:39 PM IST
ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ ನಡುವೆಯೂ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡೆಲ್‌ವೊಬ್ಬರ ಫೋಟೋಗೆ ಲೈಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಇದೊಂದು ಲೈಕ್‌ ಆ ಬ್ಯೂಟಿಯ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ.

German model Lizzlaz and Virat Kohli: ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ ನಡುವೆಯೂ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡೆಲ್‌ವೊಬ್ಬರ ಫೋಟೋಗೆ ಲೈಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಇದೊಂದು ಲೈಕ್‌ ಆ ಬ್ಯೂಟಿಯ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
 

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ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ‌ ಅವರು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಯಾವ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ.   

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ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಡುವುದನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕಾತುರದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಡೈ ಹಾರ್ಡ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿರಾಟ್‌ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.  

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ಐಪಿಎಲ್‌ ನಡುವೆಯೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಜರ್ಮನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಲಿಜ್‌ ಲಾಜ್‌ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.   

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ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈಕ್‌ ಲಿಜ್‌ ಲಾಜ್‌ ಯಾರೆಂದು ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಜ್‌ ಲಾಜ್‌ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರು.   

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ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಆಡುವ ಟೀಮ್ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು‌ ಲಿಜ್‌ ಲಾಜ್‌ ಜರ್ಮನ್‌ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋಟೋವೊಂದಕ್ಕೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಲೈಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು.   

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ಇದಾದ ನಂತರ ಲಿಜ್ ಲಾಜ್ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಅದ್ಧೂರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜೂನ್‌ 12 ರಂದು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.  

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ಲಿಜ್‌ ಲಾಜ್‌ ಅವರು ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಷಯ ರಚನೆಕಾರ (content creator)ರಾಗಿ, ನಿರೂಪಕಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೊಹ್ಲಿಯ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಲಿಜ್‌ಲಾಜ್‌ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.  

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