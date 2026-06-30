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ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನೇ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಿದ ಪರಾಗ್ವೆ.. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ!

Written ByBhimappa
Published: Jun 30, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:18 PM IST
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಕ್ರೇಜ್‌ಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 4 ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜರ್ಮನಿ ಈ ವರ್ಷದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಳೆದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಜರ್ಮನಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ತಂಡ ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಔಟ್‌ ಆಗಿದೆ. 

Germany vs Paraguay Highlights: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಕ್ರೇಜ್‌ಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 4 ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜರ್ಮನಿ ಈ ವರ್ಷದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಳೆದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಜರ್ಮನಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ತಂಡ ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಔಟ್‌ ಆಗಿದೆ. 
 

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Round Of 32 ಮಹತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಾಗ್ವೆ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ನಡುವೆ ಬಿಗ್‌ ಫೈಟ್‌ ನಡೆಯಿತು. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸಮಬಲವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದವು. ಆದರೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ತಂಡವು ಭಾರೀ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಇದು ತಂಡವನ್ನೇ ಹೊರ ದಬ್ಬಿತು.    

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ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪವರ್‌ಹೌಸ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಜರ್ಮನಿಯೂ ಪರಾಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ 4-3 ಅಂತರದಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಸೋತಿತು. ಪಂದ್ಯವು 1-1 ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಾಗ್ವೆ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು.       

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ಪರಾಗ್ವೆ ತಂಡದ ಅರ್ನಾಲ್ಡೊ ಆಂಟೋನಿಯೊ, ಮೌರಿಸಿಯೋ ಮಗಲ್ಹೇಸ್, ಮಾಟಿಯಾಸ್ ಗಲಾರ್ಜಾ, ಜೋಸ್ ಮಾರಿಯಾ, ಗುಸ್ತಾವೊ ರೌಲ್ ಗೊಮೆಜ್ ಪೋರ್ಟಿಲ್ಲೊ, ಫ್ಯಾಬಿಯನ್ ಕಾರ್ನೆಲಿಯೊ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು.   

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ಅದೇ ರೀತಿ ಜರ್ಮನ್‌ ತಂಡದ ನಡೀಮ್ ಅಮಿರಿ, ಕೈ ಲುಕಾಸ್ ಹಾವರ್ಟ್ಜ್, ಜೋಶುವಾ ವಾಲ್ಟರ್ ಕಿಮ್ಮಿಚ್, ಜಮಾಲ್ ಮುಸಿಯಾಲ, ಜೊನಾಥನ್ ಗ್ಲಾವೊ ತಾಹ್, ನಿಕ್ ವೋಲ್ಟೆಮೇಡ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್‌ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂವರು ಮಾತ್ರ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.   

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ಜೋಸ್ ಕೆನಾಲೆ ಸಡನ್ ಡೆತ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಾಗ್ವೆಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಗೋಲು ಭಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.   

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ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ್ದರೇ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯೇ ಬದಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮೂರು ಆಟಗಾರರು ಗೋಲು ಗಳಿಸದ ಕಾರಣ ಸೋಲೋಪ್ಪಬೇಕಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಪರಾಗ್ವೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಟೀಮ್ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು.  

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