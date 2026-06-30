Germany vs Paraguay Highlights: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಕ್ರೇಜ್ಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 4 ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜರ್ಮನಿ ಈ ವರ್ಷದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಳೆದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಜರ್ಮನಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ.
Round Of 32 ಮಹತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಾಗ್ವೆ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ನಡೆಯಿತು. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸಮಬಲವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದವು. ಆದರೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ತಂಡವು ಭಾರೀ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಇದು ತಂಡವನ್ನೇ ಹೊರ ದಬ್ಬಿತು.
ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ಹೌಸ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಜರ್ಮನಿಯೂ ಪರಾಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ 4-3 ಅಂತರದಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಸೋತಿತು. ಪಂದ್ಯವು 1-1 ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಾಗ್ವೆ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು.
ಪರಾಗ್ವೆ ತಂಡದ ಅರ್ನಾಲ್ಡೊ ಆಂಟೋನಿಯೊ, ಮೌರಿಸಿಯೋ ಮಗಲ್ಹೇಸ್, ಮಾಟಿಯಾಸ್ ಗಲಾರ್ಜಾ, ಜೋಸ್ ಮಾರಿಯಾ, ಗುಸ್ತಾವೊ ರೌಲ್ ಗೊಮೆಜ್ ಪೋರ್ಟಿಲ್ಲೊ, ಫ್ಯಾಬಿಯನ್ ಕಾರ್ನೆಲಿಯೊ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು.
ಅದೇ ರೀತಿ ಜರ್ಮನ್ ತಂಡದ ನಡೀಮ್ ಅಮಿರಿ, ಕೈ ಲುಕಾಸ್ ಹಾವರ್ಟ್ಜ್, ಜೋಶುವಾ ವಾಲ್ಟರ್ ಕಿಮ್ಮಿಚ್, ಜಮಾಲ್ ಮುಸಿಯಾಲ, ಜೊನಾಥನ್ ಗ್ಲಾವೊ ತಾಹ್, ನಿಕ್ ವೋಲ್ಟೆಮೇಡ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂವರು ಮಾತ್ರ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.
ಜೋಸ್ ಕೆನಾಲೆ ಸಡನ್ ಡೆತ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಾಗ್ವೆಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಗೋಲು ಭಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.
ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ್ದರೇ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯೇ ಬದಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮೂರು ಆಟಗಾರರು ಗೋಲು ಗಳಿಸದ ಕಾರಣ ಸೋಲೋಪ್ಪಬೇಕಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಪರಾಗ್ವೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು.