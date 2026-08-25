/Break Up Leave: ಲವ್‌ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 7 ದಿನ ರಜೆ! ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಇದೆಂಥಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ?

Love Breakup Leave: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ರಜೆ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ರಜೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ರಜೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ರಜೆ, ಪ್ರಯಾಣ ರಜೆ, ಮೆಟರ್ನಿಟಿ, ಪೆಟರ್ನಿಟಿ ರಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಜೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
Relationship: ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಯಾಗಲಿ, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೂ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ರಜೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವಿಶೇಷ ರಜೆ ಎಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ರಜೆ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ರಜೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ರಜೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ರಜೆ, ಪ್ರಯಾಣ ರಜೆ, ಮೆಟರ್ನಿಟಿ, ಪೆಟರ್ನಿಟಿ ರಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಜೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಭಾರತೀಯ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಅಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಜೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ನೀವೂ ಒಮ್ಮೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಹೌದು, ಈ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ "ಬ್ರೇಕಪ್ ರಜೆ" ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾಕ್ಗ್ರೋ ಈ ವಿಶೇಷ ರಜೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸದ್ಯ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯ ರಜೆ ನೀತಿಯು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನೀವು ಕಂಪನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ರಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್ ರಜೆ ನೀಡುವ ಕಂಪನಿಯಾದ ಸ್ಟಾಕ್ ಗ್ರೋ, ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರೇಕಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಈ ರಜೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಈ ರಜಾ ನೀತಿಯು, ನೌಕರರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕಪ್ ನಂತರದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಒಂದು ವಾರದ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ಗ್ರೋ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಜಯ್ ಲಖೋಟಿಯಾ ಅವರು, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಂತೆ ನೋಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದೇ ಉದೇಶವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ಟಾಕ್ ಗ್ರೋ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇದು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಕೋಟಿ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.