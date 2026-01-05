English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೇ ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಡಬಲ್‌ ಲಾಭ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯೋದು? ಧರಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯೂ ಹಣ ಗಳಿಸಿ

Gold: ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೇವಲ ಧರಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅದರಿಂದ ಡಬಲ್ ಲಾಭವೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
 
1 /6

Gold: ಚಿನ್ನವು ಭಾರತೀಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಆಭರಣವಲ್ಲ, ಭದ್ರ ಹೂಡಿಕೆಯೂ ಹೌದು. ಆದರೆ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಈ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗವೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.  

2 /6

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 54F ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದಂತಹ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ದೊರಕುವ ಲಾಭವನ್ನು ವಸತಿ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.  

3 /6

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲ ತುಷಾರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ‘ಮಿಂಟ್’ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಈ ಸೆಕ್ಷನ್‌ನ ಉದ್ದೇಶ ಜನರನ್ನು ವಸತಿ ಮನೆಗಳತ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಜಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು (HUF) ಈ ತೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.  

4 /6

ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಷೇರುಗಳು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಭೂಮಿ ಮುಂತಾದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿನಾಯಿತಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.  

5 /6

ಸೆಕ್ಷನ್ 54F ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳಿವೆ. ಮಾರಾಟದ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಹೊಸ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

6 /6

ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ತೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

Gold Gold Investment Section 54F Gold tax saving Capital gains tax Income tax India Gold Investment Benefits Buy house using gold profit Long term capital gain Tax saving tips India Gold news Kannada Section 54F tax benefits capital gains home investment gold asset reinvestment rules long term capital gains India Tax Planning residential property tax exemption tax saving strategies ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 54F ಚಿನ್ನದ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಭಾರತ ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

