English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ತಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಆ ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಂಗೇಜ್‌ ಆದ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಚಿಲ್ಲರ್‌ ಮಂಜು

ತಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಆ ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಂಗೇಜ್‌ ಆದ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಚಿಲ್ಲರ್‌ ಮಂಜು

Gicchi gili gili chillar manju: ಗಿಚ್ಚಿಗಿಲಿಗಿಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಚಿಲ್ಲರ್‌ ಮಂಜು ಅವರು ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..ಯಾರು ಆ ಹುಡುಗಿಯೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ
 
1 /6

ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಚಿಲ್ಲರ್‌ ಮಂಜು ಅಲಿಯಾಸ್‌ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕು ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರಿಗೆ ಈ ಚಿಲ್ಲರ್‌ ಮಂಜು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೆ ಇರುತ್ತದೆ..

2 /6

ಇವರು ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ "ಮಜಾ ಭಾರತ"  ಹಾಗೂ "ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ" ಅಂಥಹ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದರು..ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ನಗೆಯ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದಾರೆ..  

3 /6

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಿರುವ ʻಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿʼ ಜೂನಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ  ಚಿಲ್ಲರ್‌ ಮಂಜು (ಮಂಜುನಾಥ್)‌ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕಿಟ್‌ ಮಾಡಿ ಸಖತ್‌ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

4 /6

ಕಿರುತೆರೆಯ ಅದ್ಭುತ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಚಿಲ್ಲರ್‌ ಮಂಜು ತಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾದ ಕಾರುಣ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

5 /6

ಈ ಚಿಲ್ಲರ್‌ ಮಂಜು ಹುಡುಗಿ ಕಾರುಣ್ಯ ಅವರು ವಧು ಕಾರುಣ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ..  

6 /6

ಸದ್ಯ ಚಿಲ್ಲರ್‌ ಮಂಜು ಅವರು ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಎಂಗೇಜ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಅದ್ಭುತ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ.  

Chillar manju gicchi gili gili engagement ceremony engagement gilli nata BBK Srujan Lokesh Anupamagowda ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಚಿಲ್ಲರ್‌ ಮಂಜು

Next Gallery

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ʼಥೈರಾಯ್ಡ್‌ʼನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ.. ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು!