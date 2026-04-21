ಇವರೇ ನೋಡಿ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗಿ

Gicchi giligili fame prashanth: ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಕಲಾವಿದ ಎಂದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವ ನಟ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೌಡ ಗಿಚ್ಚಿ-ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಶೋ’ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಚ್ಚಿ-ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಶೋ’ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಕಲಾವಿದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕುವ ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ.
ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಹಾಸ್ಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಗಿಚ್ಚಿ- ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಸೀಸನ್ 1 ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೌಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೌಡ. ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕಾಲು ಎಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶೋನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದವರು. ನಂತರ ಸೀಸನ್ 2 ಮತ್ತು ಸೀಸನ್ 3ರಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ 'ಬಾಯ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್' ಎಂಬ ಶೋ ಶುರುವಾಯ್ತು.
ಇದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಕೈ ಸೇರಿದ ಗೆಲುವು ‘ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್’ ಮೂಲಕ. ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕೊಡೋದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ, ತುಕಾಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಜೊತೆಗೆ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಸದ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೌಡ ತಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಹೂವು ಮೂಡಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಜರುಗಿದೆ.
ಈಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿರುವರಾಗಿದ್ದು, ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಕೃತಿ ಗೌಡ ಎಂಬಾಕೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಡೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಟಿ ‘ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್’ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.