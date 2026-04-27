ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶಿವು ಮಾನಸಾ

gicchi giligili shivu manasa wedding: ಗಿಚ್ಚಿಗಿಲಿಗಿಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಮನೆಮತಾಗಿದ್ದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಮಾನಸಾ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಚ್ಚಿಗಿಲಿಗಿಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಮನೆಮತಾಗಿದ್ದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಮಾನಸಾ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನವಜೋಡಿಯ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಕುಚಿಕು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಕಳೆದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಶೋನ ಶಿವು ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಮದುವೆ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ ಬಲು ಜೋರಾಗಿತ್ತು.
ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಳದಿಶಾಸ್ತ್ರ ಬಳೆಶಾಸ್ತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ಶಾಸ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಜೋಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತರು ಹಾಗೂ ಗೆಳೆಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿರುವ ಗಿಚ್ಚಿಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ಶೋನ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿ ವಿವಾಹ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಕಲಾವಿದರ ದಂಡೆ ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ರಾಘವೇಂದ್ರ , ವಿನೋದ್ ಗೊಬ್ಬರಗಾಲ, ನಿರೂಪಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ದಂಪತಿ, ನಿರೂಪ ನಿರಂಜನ್ ದಂಪತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಶಿವು - ಮಾನಸಾ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಚ್ಚಿಗಿಲಿಗಿಲಿ ಫೇಮಸ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಹಾಡಿ, ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಸೆಳೆದರು.