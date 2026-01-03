ಕಾವ್ಯಾಗೆ ಫೇವರಿಸಂ ಮಾಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಮತ್ತೆ ಕುಗ್ಗಿದ ಮನರಂಜನೆ ಕಿಂಗ್‌..!

Gilli favoritism to kavya : ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರು ʼಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ʼ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಮನೆ ಮಂದಿ ಸುದೀಪ್ ಮುಂದೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಏನಂದ್ರ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ಕಿಂಗ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರೀ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳ ಪೋಷಕರ ಆಶಯದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಪಟ್ಟವೇರಿದ್ದರು.
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಪಟ್ಟವೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಜೊತೆ ಕಿರಿಕ್ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು..ಇದಾದ ಬಳಿಕ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ವೇಳೆ ಕಾವ್ಯಾ ಅವರನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ಹಾಗಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ʼಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ʼ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾವ್ಯಾಗೆ ಫೇವರಿಸಂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಸುದೀಪ್ ಮುಂದೆ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ವಂದನಾ ,ರಘು ಅವರು ಕಾವ್ಯಾ ಅವರನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡುವ ಬರದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಧಿಕಾರಿವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಕಾವ್ಯಾ ಹೆಸರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಬಂದರೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಗಿಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ.
ಧನುಷ್ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯಾ ಹೆಸರು ಬಂದಾಗ, ಕಾವ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಧನುಷ್ನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ನಡೆ ಧನುಷ್ ಅವರಿಗೂ ಸರಿ ಅನಿಸಿಲ್ಲ..ಗಿಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿಯು ಅಶ್ವಿನಿಗೂ ಕೋಪ ತರಿಸಿದೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ಫೇವರಿಸಂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಅನಿಸಿದೆ. ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..