ಕಾವ್ಯಾಗೆ ಫೇವರಿಸಂ ಮಾಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಮತ್ತೆ ಕುಗ್ಗಿದ ಮನರಂಜನೆ ಕಿಂಗ್‌..!

Gilli favoritism to  kavya : ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರು  ʼಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ʼ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಮನೆ ಮಂದಿ ಸುದೀಪ್‌ ಮುಂದೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಏನಂದ್ರ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..
 
1 /6

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ಕಿಂಗ್‌ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರೀ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

2 /6

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳ ಪೋಷಕರ ಆಶಯದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿ ಪಟ್ಟವೇರಿದ್ದರು.

3 /6

ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿ ಪಟ್ಟವೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಜೊತೆ ಕಿರಿಕ್‌ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು..ಇದಾದ ಬಳಿಕ ನಾಮಿನೇಷನ್‌ ಟಾಸ್ಕ್‌ ವೇಳೆ ಕಾವ್ಯಾ ಅವರನ್ನ ಸೇವ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. 

4 /6

ಹಾಗಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌  ʼಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ʼ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾವ್ಯಾಗೆ ಫೇವರಿಸಂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಸುದೀಪ್‌ ಮುಂದೆ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ವಂದನಾ ,ರಘು ಅವರು ಕಾವ್ಯಾ ಅವರನ್ನ ಸೇವ್‌ ಮಾಡುವ ಬರದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಅಧಿಕಾರಿವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. 

5 /6

ಕಾವ್ಯಾ ಹೆಸರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಬಂದರೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಗಿಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ.

6 /6

ಧನುಷ್ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯಾ ಹೆಸರು ಬಂದಾಗ, ಕಾವ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಧನುಷ್​​ನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ನಡೆ ಧನುಷ್‌ ಅವರಿಗೂ ಸರಿ ಅನಿಸಿಲ್ಲ..ಗಿಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿಯು ಅಶ್ವಿನಿಗೂ ಕೋಪ ತರಿಸಿದೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ಫೇವರಿಸಂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಅನಿಸಿದೆ. ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್‌ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. 

