Ghilli fulfills Sudeep wish: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸದಾ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Ghilli fulfills Sudeep wish: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲೆ ಸಂಭ್ರಮ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲದ ನಡುವೆ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಫಿನಾಲೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಲೂನ್, ಬ್ಯುಟಿಷಿಯನ್ ತಂಡ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಪೆಡಿಕ್ಯೂರ್, ಮೆನಿಕ್ಯೂರ್, ಫೇಶಿಯಲ್, ಹೇರ್ ಕಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬ್ಯೂಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುತೂಹಲವಿತ್ತು. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ, ಶೂ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಹ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಬನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಲುಕ್ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಫೇವರಿಟ್ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಡಿ, ಕೂದಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೇಶಿಯಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಖ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಲ್ಲಿಯ ಈ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಅವತಾರವನ್ನು ನೋಡಿ, ರಕ್ಷಿತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೂ ಗುರುತು ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಿಚ್ಚನ ವಿಶ್ ಕೊನೆಗೂ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.