  ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಡಲ್‌ ಆದ್ರಾ ಗಿಲ್ಲಿ..? ವಿನ್ನರ್‌ ಪಟ್ಟ ಪಡೆಯುವ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವರಿಲ್ವಾ?

ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಡಲ್‌ ಆದ್ರಾ ಗಿಲ್ಲಿ..? ವಿನ್ನರ್‌ ಪಟ್ಟ ಪಡೆಯುವ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವರಿಲ್ವಾ?

Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಫಿನಾಲೆಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ವಿನ್ನರ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ದಿನೇದಿನೇ ಜೋರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ವಿನ್ನರ್ ಫೇವರಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಹೊಸ ಅನುಮಾನಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ.
 
1 /6

Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಕೊನೆಯ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೇವಲ ಆರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಫಿನಾಲೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಯಾರು ವಿನ್ನರ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.  

2 /6

ಈ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಗಿಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಟ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಬಹುತೇಕ ವೀಕ್ಷಕರು ಗಿಲ್ಲಿನೇ ಈ ಬಾರಿ ವಿನ್ನರ್ ಎಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.  

3 /6

ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ ಅಲ್ಲ, ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವಂತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಆಗಿರುವುದು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.  

4 /6

ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್‌ಗಳ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದರೆ, ಫೇವರಿಟ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಸೀಸನ್–1ರಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್, ಸೀಸನ್–2ರಲ್ಲಿ ಸೃಜನ್ ಲೊಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಸೀಸನ್–7ರಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಪ್ರತಾಪ್—ಎಲ್ಲರೂ ವಿನ್ನರ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಸೋತಿದ್ದರು.  

5 /6

ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಬಹುದಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.  

6 /6

ಕಳೆದ ವಾರದ ವೀಕೆಂಡ್ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಕೂಡ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಗಿಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿದಾಯ ಭಾಷಣದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದದ್ದು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿ ವಿನ್ನರ್ ಪಟ್ಟ ಕೈ ತಪ್ಪುತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಆಟ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾರಾ? ಉತ್ತರ ಫಿನಾಲೆ ದಿನವೇ ಸಿಗಲಿದೆ.  

