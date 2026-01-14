Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಫಿನಾಲೆಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ವಿನ್ನರ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ದಿನೇದಿನೇ ಜೋರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ವಿನ್ನರ್ ಫೇವರಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಹೊಸ ಅನುಮಾನಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ.
Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಕೊನೆಯ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೇವಲ ಆರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಫಿನಾಲೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಯಾರು ವಿನ್ನರ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಈ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಗಿಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಟ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಬಹುತೇಕ ವೀಕ್ಷಕರು ಗಿಲ್ಲಿನೇ ಈ ಬಾರಿ ವಿನ್ನರ್ ಎಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ ಅಲ್ಲ, ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವಂತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಆಗಿರುವುದು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್ಗಳ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದರೆ, ಫೇವರಿಟ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಸೀಸನ್–1ರಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್, ಸೀಸನ್–2ರಲ್ಲಿ ಸೃಜನ್ ಲೊಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಸೀಸನ್–7ರಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಪ್ರತಾಪ್—ಎಲ್ಲರೂ ವಿನ್ನರ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಸೋತಿದ್ದರು.
ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಬಹುದಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಕಳೆದ ವಾರದ ವೀಕೆಂಡ್ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಕೂಡ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಗಿಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿದಾಯ ಭಾಷಣದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದದ್ದು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿ ವಿನ್ನರ್ ಪಟ್ಟ ಕೈ ತಪ್ಪುತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಆಟ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾರಾ? ಉತ್ತರ ಫಿನಾಲೆ ದಿನವೇ ಸಿಗಲಿದೆ.