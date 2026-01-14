Gilli nata: ಮನರಂಜನೆ ಕಿಂಗ್ ಗಲ್ಲಿ ನಟನ ಆಸೆಯನ್ನ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿಸಲಾಗಿದೆ..ಗಿಲ್ಲಿಯವರ ವಿಶ್ ಲೀಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು.. ಅದರಂತೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಆಸೆ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಫುಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ಏನ್ ಏನೋ ಮಿಶ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ..ಈ ಗಿಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಮೂಳೆ ಕೇಳಿದ್ದರು.
ಗಿಲ್ಲಿನಟ ಆಸೆಯಂತೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿಮೂಳೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ..ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು..
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ನಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಕಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ..ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ವೇಷ್ಟು ಮಾಡದೇ ತಮ್ಮ ಆಸೆಯಂತೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ನಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಯನ್ನ ಸವಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಊಟವನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಾವ್ಯಾ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತಾ ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡಿದೆ.
ಇನ್ನು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಮೂಳೆ ತಿನ್ನುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಕೈದಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಊಟ ಮಾಡುವ ರೀತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಊಟದ ನಂತರ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಿದ್ರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು.