  • ಗಡದ್ದಾಗಿ ನಲ್ಲಿಮೂಳೆ ಜಗಿದು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ!

ಗಡದ್ದಾಗಿ ನಲ್ಲಿಮೂಳೆ ಜಗಿದು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ!

Gilli nata: ಮನರಂಜನೆ ಕಿಂಗ್‌ ಗಲ್ಲಿ ನಟನ  ಆಸೆಯನ್ನ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿಸಲಾಗಿದೆ..ಗಿಲ್ಲಿಯವರ ವಿಶ್‌ ಲೀಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು.. ಅದರಂತೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಆಸೆ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. 
1 /6

ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಫುಲ್‌ ಡಿಫರೆಂಟ್‌ ಬೇರೆ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ಏನ್‌ ಏನೋ ಮಿಶ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ ಹೇಳಿದ್ರೆ..ಈ ಗಿಲ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ಡಿಫರೆಂಟ್‌ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಜೊತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಮೂಳೆ ಕೇಳಿದ್ದರು.  

2 /6

ಗಿಲ್ಲಿನಟ ಆಸೆಯಂತೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ನಲ್ಲಿಮೂಳೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ..ರಿಸರ್ವ್‌ ಫಾರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು..  

3 /6

ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ನಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಕಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ..ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ವೇಷ್ಟು ಮಾಡದೇ ತಮ್ಮ ಆಸೆಯಂತೆ ಗಾರ್ಡನ್‌ ಏರಿಯಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ನಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಯನ್ನ ಸವಿದಿದ್ದಾರೆ.   

4 /6

ಗಿಲ್ಲಿ ಮಟನ್‌ ಊಟವನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಾವ್ಯಾ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತಾ ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡಿದೆ.   

5 /6

ಇನ್ನು, ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಮೂಳೆ ತಿನ್ನುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಕೈದಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಊಟ ಮಾಡುವ ರೀತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

6 /6

ಊಟದ ನಂತರ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಿದ್ರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು.  

Gilli Nata Nalli Moole meal Bigg Boss Kannada Finale Gilli Nata wish fulfilled Bigg Boss contestant wishes ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಫಿನಾಲೆ ನಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ

