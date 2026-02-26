English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gilli nata: ಬರಲಿದೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಜೋಡಿಯ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ

Gilli nata: ಬರಲಿದೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಜೋಡಿಯ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ

Gilli nata: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌-12ರ ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿಯೊಂದು ಬರಲಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ
 
1 /6

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ಜನಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಜೋಡಿಯಾದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..  

2 /6

ಈ ಜೋಡಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿ ಆಟವಾಡಿ ಇಡೀ ಕರುನಾಡಿನ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದರು..ಈ ಜೋಡಿ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅದೆಷ್ಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶಯ ಆಗಿದೆ..  

3 /6

ಆದ್ರೆ ಕಾವ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ..ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಲು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವಾಗಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ..  

4 /6

ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಇದೀಗ ಹೊರ ಬಂದು ಕೂಡ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..  

5 /6

ಆದ್ರೆ ಈ ನಡುವೆ ಕಾವ್ಯಾಶೈವ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿನಟ ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿರುವ ಹೊಚ್ಚ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ..  

6 /6

ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟೋಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಸಲಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೆಡೆ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿರುವ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಮತ್ತೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋದೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. 

