Gilli nata: ಬರಲಿದೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಜೋಡಿಯ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ

Gilli nata: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್-12ರ ವಿನ್ನರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿಯೊಂದು ಬರಲಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ಜನಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಜೋಡಿಯಾದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..
ಈ ಜೋಡಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿ ಆಟವಾಡಿ ಇಡೀ ಕರುನಾಡಿನ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದರು..ಈ ಜೋಡಿ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅದೆಷ್ಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶಯ ಆಗಿದೆ..
ಆದ್ರೆ ಕಾವ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ..ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಲು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವಾಗಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ..
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಇದೀಗ ಹೊರ ಬಂದು ಕೂಡ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..
ಆದ್ರೆ ಈ ನಡುವೆ ಕಾವ್ಯಾಶೈವ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿನಟ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿರುವ ಹೊಚ್ಚ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ..
ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟೋಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಸಲಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೆಡೆ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿರುವ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಮತ್ತೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋದೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ.